В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»

106

В Тольятти при поддержке предприятия «Тольяттикаучук» проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».

Экспертный совет в течение 9 месяцев проекта отбирал постановки российских театров, а также проекты дальнего и ближнего зарубежья.

Эпидемиологическая ситуация в мире не позволила зарубежным коллективам приехать в Тольятти, в итоге, в фестивальной афише «Театрального круга» представлены 8 городов из 5 регионов России.

««Театральный круг» продолжает фестивальную традицию театра «Колесо», заложенную в 1993 году ее основателем, народным артистом России Глебом Дроздовым. Поддержка предприятия «Тольяттикаучук» позволила возродить в Тольятти фестивальное движение. Особенно ценно это сегодня, в наше непростое время. Фестиваль познакомил тольяттинцев с творчеством Альметьевского татарского государственного театра, который в этом году номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях» - отметила директор театра «Колесо» Янина Незванкина.

Альметьевский татарский театр на фестивале представил спектакль «Эзоп». В фестивальную афишу также вошли спектакли Санкт-Петербургского Театра «На Литейном», Московского независимого ТРУ – театра, театра-студии Грань, академического театра республики Башкортостан, Самарского академического театра, Ульяновского областного театра драмы и постановка мастерской Л.Е.Хейфеца (ГИТИС). Театр «Колесо» показал премьерную работу - спектакль «Васса».

По итогам фестиваля будут определены лучший спектакль, лучшие актер и актриса первого и второго плана, а также учреждены специальные призы жюри фестиваля.