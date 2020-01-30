ТОСЭР «Тольятти» пополнится новым резидентом
30 января 2020 14:19
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Компания «Пенотерм-Поволжье» привлечет 383 млн рублей инвестиций и обеспечит 44 новых рабочих места. Государственные меры поддержки нового
резидента будут оказываться в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», инициированным Президентом Владимиром Путиным.
Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти и Чапаевск. Сегодня в Тольятти насчитывается самое большое количество резидентов среди всех моногородов России - 75. Они готовых инвестировать порядка 41 млрд. рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день тольяттинские компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР уже инвестировали более 9,7 млрд. рублей и создали 4,1 тысячи рабочих мест.
«Еще один проект зашел в ТОР «Тольятти», это еще почти 400 млн рублей инвестиций, 44 рабочих места с высокой средней заработной платой, в районе 45 тысяч, и высокотехнологичное производство. Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона вцелом», - подвел итог заседания министр минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.
Ранее прошел общественный Совет по развитию инвестиционного климата под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона в очередной раз подчеркнул, что Самарская область должна стать одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов в стране. «Число обращений предпринимателей о возможности реализации инвестпроектов в Самарской области стало показателем привлекательности региона», - отметил Дмитрий Игоревич, передает пресс-служба облправительства.
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