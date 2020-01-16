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Новости /  Новости Тольятти  

Lada подросла на экспорте

16 января 2020 15:46
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Экспортные продажи АвтоВАЗа в 2019 году выросли на 32% по сравнению с 2018 годом.
Экспортные продажи АвтоВАЗа в 2019 году выросли на 32% по сравнению с 2018 годом. В общей сложности компания реализовала около 50 тыс. автомобилей, передает «СО» ОНЛАЙН.

Это следует из официального пресс-релиза автопроизводителя и его презентации по итогам коммерческой деятельности в 2019 году.

Наиболее емкими рынками для АвтоВАЗа остаются Беларусь и Казахстан, где Lada является брендом №1 с долей рынка 25,7% и 21,8% соответственно. В 2019 году продажи Lada в Белоруссию выросли на 53% (16 тыс. шт.), а в Казахстан на 14% (15 тыс. шт.). В Узбекистан в прошлом году реализовано 6,6 тыс. автомобилей Lada.

Запуск новой Lada Granta в 2019 году увеличил на 25% продажи АвтоВАЗа в Египте и на 38% в Азербайджане. Кроме того, весной 2019 года АвтоВАЗ вышел на рынок Монголии. 
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