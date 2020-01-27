В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
27 января 2020 13:58
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В Тольятти продолжается работа по проверке деятельности школ и детских садов, в которые, предположительно, могло поступить несвежее мясо. Как передаёт TLTgorod, об этом сегодня, 27 января, сообщил глава Тольятти Сергей Анташев.
По словам Сергея Александровича, администрация проверяет, как работает система контроля, после чего рабочая группа должна принять решение, как поменять организационную схему обеспечения учреждений продуктами питания.
Как дополнила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова, ряд руководителей уже получили выговоры, двое уволены. Названия учреждений не сообщаются, проверки продолжаются.
Напомним, 22 декабря СК РФ возбудил дело по факту поставки испорченного мяса в детский сад и школу. По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО „Мясная продукция“ и ООО „Мясной провиант“ поставили мясную продукцию для детей, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 25 декабря СК РФ сообщил о задержании подозреваемого в поставках некачественной продукции.
Фото pixabay.com
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