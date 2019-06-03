Тольяттинцев приглашают на выставку «История российского дизайна 1917–2017»

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СИБУР и Московский музей дизайна приглашают на выставку «История российского дизайна 1917–2017» в Тольятти. Будем рады видеть вас на торжественном открытии выставки 6 июня в 12:00 в Тольяттинском художественном музее (Отдел современного искусства) по адресу: ул. Свердлова, 3.Выставка продлится до 27 июля и будет сопровождаться специально подготовленным видео контентом с архивными материалами и интервью дизайнеров, а также аудиогидами и образовательной программой. Жители Тольятти смогут бесплатно посетить выставку и узнать больше о промышленном и графическом дизайне, архитектуре XX века.6 июня 2019, 18:00Ольга Дружинина, директор по развитию Московского музея дизайна, историк искусства, журналист; автор множества публикаций о советском и европейском дизайне.Тема лекции: «Система дизайн в СССР»20 июня 2019, 18:00Николай Васильев, историк архитектуры, дизайна и градостроительства, кандидат искусствоведения, фотографТема лекции: "Архитектура и дизайн XX века"11 июля 2019, 18:00Азат Романов, дизайнер, коллекционер, историк дизайна.Тема лекции: "Модернизм в советском быту 1950-1960 годов"18 июля 2019, 18:00Павел Ульянов, историк дизайна, специалист по истории дизайна жилой среды; коллекционер; галерист.Тема лекции: «Наследие в работе дизайнера»27 июля 2019, 17:00Александра Санькова, основатель и директор Московского музея дизайна; дизайнер, историк дизайна; автор сборника интервью с российскими дизайнерами; автор статей о советском дизайне.Кинопоказ «ДИЗАЙН В СССР» (1979) и дискуссия после фильма с Александрой Саньковой, куратором выставки.Вход на лекции бесплатный по предварительной регистрации:https://moscow-design-museum.timepad.ru/16+