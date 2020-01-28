Промышленные предприятия Тольятти активно включились в работу по поддержке молодых специалистов
28 января 2020 12:47
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Поддержка и удержание на предприятиях и в организациях регионов молодых специалистов путем разработки соответствующих стимулов является одной из главных задач, неоднократно озвученных Президентом страны Владимиром Путиным. Невостребованность рынком труда получаемой профессии особенно характерна для молодежи, которая часто выбирает популярные специальности при дефиците квалифицированных рабочих кадров.
По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в губернии действует ряд мероприятий, направленных на поддержку молодежи: дуальное образование, система наставничества. Одним из стимулов является реализация с 2016 года регионального Закона «О молодом специалисте в Самарской области», который предусматривает поддержку начинающих специалистов, завершивших обучение по востребованным профессиям.
В перечень профессий, в которых молодой специалист вправе рассчитывать на такую поддержку, достигает 60 специальностей в таких отраслях, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, лесное хозяйство. С каждым годом этот список растет.
По линии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в 2019 году выплаты получили 142 человека. Среди них и начинающие специалисты ООО «ТольяттиМеталлоОбработка». Предприятие успешно развивается с 2007 года, оказывая услуги по металлообработке.
Благодаря дуальному образованию, два года назад на предприятие трудоустроились начинающие специалисты: Савельев Сергей, Баранов Виталий и Цаплин Семен. Все трое – выпускники тольяттинских колледжей – политехнического и машиностроительного. Молодые люди получили востребованные рынком труда профессии – оператор станков с ЧПУ и токарь. По словам Виталия Баранова, работа на разных видах станков – фрезерных и токарных – под чутким руководством опытных коллег помогла быстрее освоить профессию оператора станков с ЧПУ.
Единовременные выплаты на протяжении трех лет по линии службы занятости помогут начинающим специалистам чувствовать себя финансово более уверенно. Так, токарь Семен Цаплин намерен полученную субсидию использовать для получения высшего образования в университете Тольятти.
«Наше предприятие полностью оснащено современным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты. Благодаря этому, качество выпускаемой продукции отмечают как российские, так и представительства зарубежных компаний. Учитывая наше желание развиваться и дальше, мы вкладываемся в развитие подрастающего поколения специалистов. Материальная господдержка для них – это дополнительная мотивация к качественному исполнению своих профессиональных возможностей», – рассказал координатор производства Рафаэль Гизатуллин.
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