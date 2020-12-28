Пополнение в оркестре: в Самарскую филармонию привезли новые инструменты

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Музыкальный арсенал обновили в рамках нацпроекта «Культура».

Валторны, гобои, тромбон, контрабас и синтезатор — эти и многие другие инструменты пополнили музыкальный арсенал Самарской филармонии. Как выглядят и звучат новинки, артисты показали зрителям в режиме онлайн. Подробности — в записи прямого эфира с репетиции оркестра под управлением маэстро Михаила Щербакова.

Новые инструменты в Самарской филармонии появились благодаря программе национального проекта «Культура». В общей сложности — два десятка наименований, которые подходят как для оркестрового, так и для сольного звучания. Все инструменты — последнего поколения, от ведущих мировых производителей. Так, например, новый контрабас изготовлен в Германии мастерами компании RUBNER, которая славится традициями изготовления музыкальных инструментов ручной работы. Валторны также прибыли из Европы, с производства фирмы Еngelbert Schmid. Среди мастеров по всему миру инструменты этого бренда считаются произведениями искусства.

— Для оркестра возможность обновлять свой арсенал — очень важно. Хороший инструмент вдохновляет музыканта, он дает более качественный, полноценный звук. А значит и в целом весь оркестр звучит более ярко, интересно, красочно. Мы очень рады, что нам идут навстречу в этом вопросе, заботятся о музыкантах. Это дает нам силы и энергию, чтобы работать над собой, достигать новых результатов и радовать зрителей, — прокомментировал главный дирижер и художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков.

Услышать звучание новых инструментов вживую зрители могут уже совсем скоро — на ближайших выступлениях академического симфонического оркестра на сцене Самарской филармонии, пишет 63.ру.