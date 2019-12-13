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Новости /  Общество /  Культура  

Завершился VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

13 декабря 2019 23:02
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13 декабря на сцене театра «СамАрт» состоялось награждение лауреатов конкурса.
13 декабря на новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоялась торжественная церемония закрытия VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и награждение лауреатов конкурса.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области, а также входит в программу национального проекта «Культура».

В этом году фестиваль посвящен Году театра в России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» в 2019 году приняли участие 410 творческих коллективов, 5720 самодеятельных артистов, более 15 000 зрителей.

Гостей и участников фестиваля приветствовал министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

«Министерству культуры особенно приятно, что так много глав муниципалитетов присутствуют на церемонии закрытия фестиваля. Потому что есть персональная ответственность глав за развитие культуры у себя на территории. Я уверен, что это совершенно не случайно, поскольку Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Государственного совета по направлению «Культура». Благодаря этому у нас появляются не только новые возможности, но и особая ответственность за то, чтобы мы радели о культуре, чтобы жители губернии имели доступ к культурным ценностям и возможности самореализации», — отметил министр культуры.

Экспертная комиссия разделила между участниками Фестиваля следующие призовые места:

Дипломом «Самый активный юный участник Фестиваля» награждается Екатерина Малиновская (5 лет) — участница ансамбля русской народной песни «Славушка» МАУ «МКДЦ» муниципального района Сергиевский.

Дипломом «Самый активный возрастной участник Фестиваля» награждается Вера Алексеевна Рандина (88 лет) — участница вокального ансамбля «Гармонь певучая» Дома культуры «Горизонт» городского округа Сызрань.

Дипломом «За верное служение и преданность традициям народного творчества» награждается Александр Егорович Дмитриев — руководитель народного хора русской песни межпоселенческого центра культуры муниципального района Большеглушицкий, заслуженный работник культуры РФ.

Дипломом «За вклад в развитие самодеятельного народного творчества» награждается Валерий Дмитриевич Ятманкин — глава муниципального района Исаклинский.

Специальным дипломом награждается концертная программа «Чемодан чепухи» муниципального района Ставропольский.

Специальным дипломом награждается концертная программа «Сердцу милый уголок» муниципального района Челно-Вершинский.

Дипломом 3 степени награждается концертная программа «Там русский дух, там Русью пахнет…» муниципального района Сергиевский.

Дипломом 3 степени награждается концертная программа «До» третьего звонка» муниципального района Кошкинский.

Дипломом 3 степени награждается концертная программа «Театр – жизнь или кто играет главные роли?» городского округа Кинель

Дипломом 3 степени награждается концертная программа «Новокуйбышевск театральный» городского округа Новокуйбышевск.

Дипломом 2 степени награждается концертная программа «Обычная история» муниципального района Богатовский.

Дипломом 2 степени награждается концертная программа «Генеральная репетиция» городского округа Чапаевск.

Дипломом 1 степени награждается концертная программа «Россыпи таланта Приволжского самородка, посвященная 100-летию со Дня рождения Мишустина Николая Павловича, заслуженного работника культуры РФ, актера, режиссера, музыканта, художника» муниципального района Приволжский.

Дипломом 1 степени награждается концертная программа «Театр? Театр.. Театр!!» городского округа Сызрань.

Гран-при получила концертная программа «Театральная рапсодия» городского округа Отрадный, передает пресс-служба минкульта СО. 
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