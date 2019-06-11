Завершила работу Девятая музыкальная детская академия Юрия Башмета в Самарской области
11 июня 2019 17:36
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Собравшихся приветствовал врио министерства культуры Самарской области Сергей Филиппов. Он вручил педагогам академии благодарственные письма министерства и отметил важную и плодотворную работу всех участников: «Эти дети выбрали для себя музыку уже в качестве профессии. И это серьезный задел на будущее, потому что сегодня речь идет о главном – о сохранении приоритета России в музыкальном мире, где мы уже полтора столетия лидеры. Русская школа всегда считалась наиболее авторитетной. Для того, чтобы положение сохранялось, надо готовить детей с самого юного возраста».
Девятая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета – это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, творческих встреч с участием выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, а также концертных выступлений на лучших профессиональных сценах известных артистов современности и участников академии. Академия проводится в целях
выявления и поддержки одаренных детей и творчески перспективной молодежи, является эффективной формой поиска и развития молодых талантливых музыкантов.
«Никто из участников академии ни за что не платит. Это принципиальная позиция Правительства Самарской области, и этим наша академия отличается от многих подобных проектов по стране. Это всегда отмечает Юрий Абрамович Башмет. Он говорит о том, что это главное преимущество академии в Самаре, поскольку отбор проводится исключительно по способностям, по таланту. Это касается и детей из других стран и, конечно, детей нашего региона», - рассказал Сергей Филиппов.
От Самарской области в академии приняли участие 47 юных музыкантов из городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск, м.р. Алексеевский.
Стоит отметить, что работа академии уже дает свои плоды. Одна из бывших участниц академии виолончелистка Александра Перетятько (Тольятти) в этом году стала победителем финального этапа конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
В рамках Девятой музыкальной академии ежедневно проходили мастер-классы на площадках Самары и Новокуйбышевска. Концерты преподавателей и учеников академии прошли в Чапаевске, Кинеле, Новокуйбышевске. Участники и педагоги выступили на открытии «Корабля толерантности» в рамках межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест».
Концерт в Новокуйбышевске посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в завершение вечера он поблагодарил маэстро, преподавателей, организаторов и меценатов академии за вклад в развитие музыкального искусства и образования: «Искренне благодарю вас за вклад в мировую культуру и ее будущее, за этих удивительных детей — замечательных хранителей ценностей мировой культуры, — за эту чудесную академию и внимание к нашему региону».
Юрий Башмет отметил: «Все: и Правительство области, и ваши школы, и педагоги, и ваши родители - заинтересованы в том, чтобы ваше дело процветало. Поэтому в вашем возрасте надо заниматься как можно больше. Уверен, что вы провели очень полезную неделю и уедете с новыми идеями, знаниями и навыками. А мы будем с большой радостью ожидать вас в следующем году».
В 2020 году академия отметит свой 10-летний юбилей. Организаторы уверяют, что подготовят много сюрпризов для участников и зрителей, возможно, изменится формат некоторых мероприятий.
Завершилась девятая академия концертом дипломантов, передает пресс-служба облправительства.
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При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
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Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
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