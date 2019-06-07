Выставка «Курортная мода» из фонда историка моды Александра Васильева откроется в музее модерна

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«Курортная мода» будет посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих или они следовали текущей моде.В экспозиции будут представлены предметы пляжной одежды прошлого столетия: трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины, пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние купальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием. Посетители также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.Выставка будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод, эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов, передает пресс-служба облправительства.