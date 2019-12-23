В новокуйбышевском театре-студии «Грань» - премьера спектакля «В сапоге у бабки играл фокстрот»

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Сирркку Пелтола считается одним из крупнейших драматургов современной Финляндии. Режиссер, актриса, автор более чем тридцати пьес, в которых она, как правило, ведет разговор о семье, об отцах и детях и том, что волнует их сегодня. «В сапоге у бабки играл фокстрот» (Mummun saappaassa soi fox) адресована скорее взрослым, но в этой истории можно многое почерпнуть о взаимоотношениях между подросткам и родителями.«Я пишу не комедийные пьесы, я – достаточно мрачный драматург и минорный человек», - говорит о себе автор. При этом критики называют пьесу «В сапоге у бабки играл фокстрот» историей полной острого финского юмора.«В сапоге у бабки играл фокстрот» - фразеологизм, означающий примерно то же, что наше «сапоги всмятку», то есть чепуха, вздор, полнейшая бессмыслица.Над постановкой работают:Режиссер-постановщик – Денис БокурадзеСценография, куклы – Виктор Никоненко (г. Москва)Художник по костюмам – Илария Никоненко (г. Москва)Композитор – Арсений ПлаксинХореограф – Анастасия ШаброваХудожник по свету – Евгений Ганзбург (г. Санкт-Петербург)Помощник режиссера – Василий ЯровВ спектакле заняты: Юлия Бокурадзе, Сергей Поздняков, Арсений Шакиров, Екатерина Кажаева, Арсений Плаксин, Руслан Бузин, Каюм Мухтаров, АркадийАхметов, Кирилл Стерликов, передает пресс-служба облправительства.Автор фото - Леонид Яньшин