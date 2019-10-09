В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»

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Проект был реализован по инициативе Самарского отделения Союза художников России (СХР) при поддержке регионального министерства культуры в рамках национального проекта «Культура».Сначала выставка экспонировалась в областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина, сейчас в галерее центральной библиотеки Сызрани. После этого она будет выставлена в Тольятти.В сызранской экспозиции представлены работы 28 авторов гобелена и 6 скульпторов. География участников обширна: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Майкоп (Республика Адыгея), Подольск (Московская область), Нижний Новгород, Саранск (Мордовия), Саратов, Ростов-на-Дону, Новоуральск (Свердловская область), Смоленск, а также Республика Казахстан.Объединение в выставочном пространстве скульптуры малых форм и гобеленов, созданных современными художниками, дает зрителю возможность провести в таком несколько необычном соседстве немало любопытных параллелей. Это, прежде всего, способность каждого из искусств находить эмоциональную доминанту образа в природе материала, определяющего ход воплощения замысла.Председатель СХР заслуженный художник России Иван Мельников объяснил совмещение произведений этих видов искусства в одном выставочном пространстве тремя обстоятельствами: их декоративно-прикладной направленностью, пластикой материалов и трёхмерностью изображения, а также сложностью технических приемов. И, действительно, в такой удивительной полифонии разных видов, техник и направлений зрителю открываются неожиданные пересечения - тематические, смысловые, пластические.На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков. К примеру, Андрей Щербаков из Саратова со скульптурой «Жемчужина» – член-корреспондент Российской академии художеств, имеет звание заслуженного художника России.Член СХР Ольга Емельянова, создающая и живопись, и гобелены (в сызранской экспозиции представлена работа ее отца Олега Емельянова «Где-то в Жигулях» и его учеников Татьяны Гаршиной «Простор», Александры Чефелевой «Воздух»), обратила внимание на отличие современной отечественной школы гобелена от западной. Наши мастера тяготеют к образности, чувственности, смысловой наполненности произведений. Европейские художники больше обращают внимание на декоративность, фактуру материала, объем композиции. Ручное ткачество, по мнению Ольги Емельяновой, несет в себе и воспитательную функцию: это занятие вырабатывает терпение. Как показала экспозиция, этим качеством обладают не только представительницы слабого пола, среди авторов много мужчин.Выставка в Центральной библиотеке Сызрани будет работать до 24 ноября, передает пресс-служба облправительства.Фото: Елена Мочалова