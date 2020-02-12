В Самарском театре драмы состоится премьера моноспектакля Олега Белова «Я верю»

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Начало спектакля — в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы (пл. Чапаева, 1).Моноспектакль Олега Белова «Я верю» создан на основе авторского произведения драматурга Германа Грекова. В ноябре спектакль уже был показан публике на бенефисном вечере Олега Белова, теперь он включен в основной репертуар театра.«Я верю» — своеобразный монолог-обращение, в котором Олег Белов размышляет о роли и феномене веры в профессии актёра и личных испытаниях, где жизнь на сцене и жизнь вне сцены переплетены причудливым образом. Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью.В спектакле заняты: Заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Олег Белов (в роли самого себя).Режиссёр-постановщик: Герман Греков.Автор: Герман Греков, передает пресс-служба минкульта СО.