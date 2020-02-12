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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарском театре драмы состоится премьера моноспектакля Олега Белова «Я верю»

12 февраля 2020 22:43
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Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью.
15 февраля в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоится премьера моноспектакля Заслуженного артиста РФ, народного артиста Самарской области Олега Белова «Я верю».

Начало спектакля — в 19:00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы (пл. Чапаева, 1).

Моноспектакль Олега Белова «Я верю» создан на основе авторского произведения драматурга Германа Грекова. В ноябре спектакль уже был показан публике на бенефисном вечере Олега Белова, теперь он включен в основной репертуар театра.

«Я верю» — своеобразный монолог-обращение, в котором Олег Белов размышляет о роли и феномене веры в профессии актёра и личных испытаниях, где жизнь на сцене и жизнь вне сцены переплетены причудливым образом. Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью.

В спектакле заняты: Заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Олег Белов (в роли самого себя).

Режиссёр-постановщик: Герман Греков.

Автор: Герман Греков, передает пресс-служба минкульта СО. 
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Комментарии


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