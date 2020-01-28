В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «Виниловый вечер»

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18+31 января в 18.00 в Самарской областной юношеской библиотеке (проспект Ленина, 14) в рамках цикла «Виниловые вечера» состоится музыкальное мероприятие, посвящённое британской рок-группе «Uriah Heep». Стилистические эксперименты этого музыкального коллектива имели существенное значение для развития рок-музыки. Группа, в частности, во многом предвосхитила аналогичные творческие эксперименты легендарного музыкального коллектива «Queen».Гости мероприятия смогут посмотреть клипы, интервью и концертные выступления британской рок-группы, услышать интересные факты об этом музыкальном коллективе, поделиться своей историей знакомства с их музыкой. А самое главное – услышать бессмертные хиты «Uriah Heep» с оригинального винила, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: соцсети