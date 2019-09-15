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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре стартовал Всероссийский фестиваль «Золотая репка»

15 сентября 2019 23:56
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Первый фестивальный показ состоялся на летней сцене Струковского сада.
Сегодня стартовал ХIV Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка».

Первый фестивальный показ состоялся на летней сцене Струковского сада.

Авторский театр из Москвы «Эскизы в пространстве» представил спектакль «Белый лес», передает пресс-служба минкультуры СО.
 
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