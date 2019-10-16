В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века

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Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства Мексики госпожа Наталия Фортуни. Почетных гостей приветствовала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, устроив для них увлекательную обзорную экскурсию по музейным залам.С вступительным словом к гостям мероприятия обратилась куратор выставки, заместитель директора музея по научной работе Татьяна Петрова:«Собрание работ, которые вы видите сегодня, было в свое время подарено художниками из объединения «Мастерская народной графики» Владимиру Ивановичу Володину, который до 1953 года был директором Куйбышевского художественного музея, а позднее, будучи ответственным секретарем Союза художников СССР, по долгу службы поддерживал дружеские контакты с зарубежными мастерами изобразительного искусства. Основными сюжетами этих работ была борьба за мир без атомной бомбы, на них показаны жизнь и быт простых людей Мексики. Язык, на котором общались эти художники — язык линогравюры, хорошо понятен и нам», передает пресс-служба облправительства.