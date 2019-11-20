В Самаре пройдет V Открытый городской конкурс народной песни «Истоки»

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Участниками конкурса являются фольклорные, творческие коллективы образовательных учреждений, национальных воскресных школ, учреждений культуры. При этом запланирована насыщенная программа выступления как ансамблей, так и солистов разных возрастных групп. Всего заявлено свыше 60 участников.Как отмечают организаторы, приветствуется исполнение песен в сопровождении традиционного народного инструмента, с использованием традиционной хореографии.Конкурсное мероприятие направлено на поддержку талантливых исполнителей народной песни среди детей, подростков и юношества, а также на сохранение и развитие многонациональных культурных традиций в области народной песни, передает пресс-служба горадминистрации.