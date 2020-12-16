В Самаре нашли ранее неизвестное произведение народного художника Кима Бритова

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Он является одним из основателей Владимирской школы живописи. Картину обнаружили на пепелище среди груды строительного мусора. Художественный этюд нашел глава строительной компании, который и показал его своим друзьям-краеведам.

Творению известного художника требуется небольшая реставрация, после чего его выставят в Картинной галерее владимирских Палат. Известно, что в 1963 году картина попала в Самару, когда местный житель выиграл ее в лотерею.

Об этом рассуждает телеграм-канал Злой самаритянин: "Признайтесь, что не каждый смог бы в картине (тут показано другое полотно этого автора) разглядеть шедевр. Все-таки образование – великое дело. Респект главе строительной компании".