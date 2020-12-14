В Самаре на площади Куйбышева возводят Дом Деда Мороза, горку и ледовые скульптуры

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Зимние развлечения откроются ближе к Новому году.



В Самаре на площади Куйбышева начали строить резиденцию местного Деда Мороза. Деревянный срубовой дом на празднично оформленном пространстве возводят здесь уже в пятый раз. Впервые он появился на площади в 2016-м. Дом новогоднего волшебника откроется ближе к Новому году.

Известно, что дети Самарской области смогут побывать в гостях у Деда Мороза в новогодние каникулы.



Прежде чем попасть в резиденцию и получить праздничную открытку, ребята в сопровождении сказочных персонажей пройдут через "волшебный" сосновый лес-лабиринт, побывают на сказочных станциях, где им будут давать задания любимые герои.



Напротив резиденции уже почти построили деревянную горку, на которой можно будет кататься на "ватрушках".

Напомним, площадь Куйбышева уже украсила главная новогодняя елка города высотой 25 метров. Рядом с ней разместились еще шесть елочек поменьше. Все они украшены новогодними шарами и гирляндами.



В минувшие выходные сюда начали привозить ледовые бруски. Из них мастера начали делать ограждение для елок. На площади Куйбышева планируется построить ледяной городок из нескольких скульптур.



Самару и в целом продолжают украшать к Новому году. Гирляндами и консолями зажглись парки, скверы и улицы города. Всего областную столицу украсят 100 км гирлянд. На улицах уже появились десятки светящихся инсталляций - деревья, птицы и светодиодные фонтаны, пишет Сова.инфо.