В Самаре Дмитрий Воденников прочтет новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва

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17 декабря 2020 года в 15.00 Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает на творческую встречу с поэтом, прозаиком, эссеистом и колумнистом Дмитрием Воденниковым. Мероприятие состоится в рамках областного art-talk-проекта «Писатель в библиотеке», который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Недавно, 23 ноября 2020 года, портал Colta.ru опубликовал новые стихи Дмитрия Воденникова, которые он написал после десятилетнего перерыва. Их поэт прочитает в Самаре, на творческой встрече в СОУНБ:

«…Вот оно, первое стихотворенье заново свободного человека —

от любви,

от стыда,

от слез,

от жалости

и сожаленья.

А вот и второе».

Дело в том, что до последнего события Дмитрий Воденников называл себя «мёртвым поэтом», потому более 10 лет не писал стихов, перешел с поэзии на прозу, писал эссе, занимался колумнистикой. Его книга «Воденников в прозе» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» 2019 года. Так что для самарцев одними из первых услышать «обновленного» и свободного короля поэтов – большая удача.

Дмитрий Борисович Воденников получил титул короля поэтов на фестивале Кирилла Серебренникова «Территория». В 1999 году книга стихов Воденникова «Holiday» вошла в шорт-листы премии Андрея Белого и премии «Антибукер». В минувшем году ему была присуждена премия «Книга года – 2019» в номинации «Поэзия года» за сборник стихов и поэм «Небесная лиса», выпущенный Издательской группой «Азбука-Аттикус». В общей сложности Дмитрий Воденников – автор 11 книг, а также участник коллективных сборников и антологий.

Самарским поэтам и любителям стоит обязательно записаться на творческую встречу в группе Центра чтения СОУНБ во «ВКонтакте» (https://vk.com/centr_chteniya) или по телефону: 335-67-12

Не забудьте захватить с собой маски!

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