Студенты Самарского хореографического училища примут участие в международном конкурсе «DANCE MOSCOW»

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С 12 по 14 февраля 2020 года студенты Самарского хореографического училища (колледжа) примут участие и выступят с сольными номерами из балетов классического наследия на Международном конкурсе молодых исполнителей классической, народно-сценической и современной хореографии “DANCE MOSCOW”. Конкурс проводится ежегодно среди воспитанников хореографических школ и колледжей, профессиональных и любительских коллективов, танцевальных студий, школ искусств, ансамблей и театров танца, современных танцевальных компаний и объединений из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса, Герое труда России, народном артисте СССР, Лауреате государственных премий, профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне с целью поддержки и популяризации хореографического искусства, воспитания художественного и эстетического вкуса молодёжи, обмена творческими достижениями в области хореографии и танца.Для участников конкурса в категории «Профессионалы» выступления пройдут на сцене ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии».В состав жюри входят художественные руководители театров оперы и балета, государственных академических хореографических коллективов, народные артисты СССР и России, ведущие хореографы современной западной сцены (международное жюри), продюсеры, антрепренеры, меценаты. Председатель жюри — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, ректор ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» Марина Леонова, а сопредседатель жюри — заслуженный работник культуры г. Москвы, президент фонда Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, передает пресс-служба минкульта СО..