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Новости /  Общество /  Культура  

Спектакль Тольяттинского театра кукол «Повесть временных лет» номинирован на «Золотую маску»

1 ноября 2019 19:18
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«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти.
В частных номинациях представлены режиссер Александр Янушкевич и художник Антон Болкунов. Спектакль театра кукол из Самарской области впервые номинируется на национальную театральную премию.

Конкуренцию «Повести временных лет» в номинации «Куклы/спектакль» составят «Гамлет. Ширма» Большого театра кукол (Санкт-Петербург), «И звали его Домино» Театра кукол «Ульгэр» (Улан-Удэ), «Ночной караул» Театра кукол Йошкар-Олы, «Про честное слово» Театра «Karlsson Haus» (Санкт-Петербург), «Слон» Московского театра кукол и «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» Театральной компании Натальи Суконкиной и Союза театральных деятелей РФ (Москва).

«Повесть временных лет» - первая работа Александра Янушкевича и Антона Болкунова в Тольятти. Выпускник Белорусской академии искусств Александр Янушкевич номинирован на «Золотую Маску» уже в четвертый раз, в 2014-м он стал лауреатом национальной театральной премии со спектаклем Пермского театра кукол «Толстая тетрадь».

Автор пьесы по русской летописи Галина Пьянова в 2017-м тоже стала лауреатом «Золотой Маски». Ее спектакль «Снегурочка», поставленный в Новосибирском театре «Старый дом», стал лучшим в номинации «Эксперимент». Художником этой «фантастической оперы по мотивам пьесы Александра Островского» был Антон Болкунов. Галина Пьянова руководит театром ARTиШОК в Казахстане, Антон Болкунов работает в нем главным художником.

Напомним, два спектакля из Самарской области попали в лонг-лист «Золотой Маски» сезона 2018-2019. Это «Манкурт» театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) и опера «Про козу», спродюсированная фестивалем «ВолгаФест».

Long list 2020 – список «самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 по мнению экспертного совета», спектакли, не вошедшие в список номинантов, но выделенные экспертами. В нем немногим более ста названий из драматического и музыкального театра, передает vkonline.ru. 


Фото:   tlteatrkukol.ru
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