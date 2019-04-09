Самарцев приглашают в зоопарк на встречу "Рождение волчат"

114

Посетители познакомятся с детенышами канадских волков, которые родились в зоопарке 5 марта 2019 года у пары Малыша и Альфы. Посетители смогут понаблюдать за семейными буднями и увидеть, как Альфа выкармливает волчат молоком, как они делают первые шаги и исследуют окружающий мир. Посетителям расскажут о семействе псовых, о замечательной паре канадских волков, проведут показательное кормление, ребят ждет познавательная викторина о волках. С маленькими волчатами можно будет пообщаться и погладить их.Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:12 апреля 2019 с 11:00 до 12:003+