САТОБ выступит в Москве на сцене МХАТ имени Горького с балетом «Три маски короля»

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Проект, ориентированный на профессиональную среду и театрального зрителя, ставит перед собой амбициозные задачи – продемонстрировать новейшие технологии и их взаимодействие с театром, исследовать влияние современного искусства и мультимедиа на театр, показать конкурентоспособность российского театра на мировой арене, пробудить интерес к современному театру, сформировать сообщество драматургов, режиссеров, продюсеров, художников, нацеленных на создание в России театра будущего. Художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.В программу Фестиваля Будущего Театра вошло десять спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Самары и других городов России.24 февраля в 19:30 на основной сцене МХАТ имени Горького в рамках фестиваля Самарский академический театр оперы и балета представит спектакль «Три маски короля» – балет-притчу Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова. Автор идеи – Вячеслав Заренков. Дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.«Три маски короля» – фантастическая история о любви и власти, лицах и личинах, самообмане и приближении к себе настоящему.Пространство спектакля формирует громадная маска-трансформер, преобразующаяся то в тронный зал, то в уличные баррикады, то в смеющееся или плачущее лицо. В «Трех масках короля» сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты.Этот спектакль уже оценили не только в Самаре, где в 2019 году состоялась его мировая премьера, но и в Санкт-Петербурге, где его показали на сцене Мариинского театра. Каждый видит что-то свое в истории о том, как люди меняют маски, становясь при этом кем-то другим – или оставаясь собой, передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ