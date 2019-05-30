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Новости /  Общество /  Культура  

К нам едет "Ленинград": концерт группы состоится на стадионе "Самара Арена"

30 мая 2019 22:51
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Ровно 20 лет назад, в 1998 году, в одном из первых телевизионных интервью у Сергея Шнурова спросили, что он будет делать, если придет огромная, всенародная популярность.
30 июня 19.00
Где –«Самара Арена», ул. Демократическая, 57

Ровно 20 лет назад, в 1998 году, в одном из первых телевизионных интервью у Сергея Шнурова спросили, что он будет делать, если придет огромная, всенародная популярность. На что он с убежденностью ответил: «С «Ленинградом» это очень сложно, подобные проекты обладать популярностью просто не могут…» И вот двадцать лет спустя группировка не только ставит абсолютный рекорд посещаемости для России нового времени – 65 тысяч человек на стадионе «Санкт-Петербург Арена» – но и объявляет грандиозный стадионный тур в 2019 году! Начиная с июня 19 года «Ленинград» выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов, передает samara.travel.

- Если много раз повторить «Питер-Питер-Питер-Питер», в конце концов получится «тепри-терпи-терпи-терпи», - замечает Шнуров в своем интервью на Первом канале, - серый, скучный город, где приходится терпеть погоду, людей. Я с этим категорически не согласен, потому что я воспринимаю его по другому – как город-праздник. И, отчасти, с «В Питере - пить» я победил в этом поэтическом споре!

Многие сомневались, что «Ленинграду» удастся собрать «Газпром Арену» - слишком велик размах для сольного концерта. И в результате - полный аншлаг. Продано 65 тысяч билетов. Терпеливый и чопорный Петербург закрутило в бешеном водовороте #ленинградости. Такое можно было вообразить разве что в советские годы с их мегаломанией. В современной России подобную аудиторию не собирал никто.

- Культура стадионов существовала во времена, когда был дефицит развлечений, и каждое событие привлекало огромное количество зрителей. Не было такой агрессивной конкуренции как сейчас, и такого количества артистов. Я сам ходил на сольный концерт группы «Аквариум» и СКК был набит битком, - вспоминает Шнуров, - Евтушенко читал на стадионах – оказывается слово тоже «пробивает» стадионы. Но «Ленинград» – это, конечно, не про слово, и не про мысль. В этом плане, мне кажется, особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем – чувстве праздника непослушания, вседозволенности – и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

«Будущий председатель комитета по культуре» по версии Ксении Собчак, «фантастический драматический артист» по мнению Юрия Стоянова, «человек, с чьим приходом жизнь становится веселее» по словам Александра Невзорова, Бенвенутто Челлини по замыслу Василия Бархатова - и, по своему собственному признанию, «лучший маркетолог в стране», Сергей Шнуров своей главной задачей считает поиск общих смыслов, объединяющих разных людей. При том, что в самих песнях вовсе не обязательно должен быть глубокий смысл:

- Я вот так никогда не считал. Иногда, наоборот, чем бессмысленнее текст, тем лучше песня. Возьмем «Ой мороз-мороз, не морозь меня». О чем эта песня? Ни о чем. Но есть настроение. Такой типично русской тоски. А мы эту тоску берем, как фарш, засовываем в мясорубку и получаем жуткий праздник!

В жизненных планах «Ленинграда» на 2019 год – вовлечь в свой праздник всю Россию. Земля наша велика и обильна, и материала для переработки в ленинградской «мясорубке» в ней более чем достаточно. Девять самых больших отечественных стадионов готовы принять 400 тысяч пациентов для сеансов очистительного катарсиса. Зарядить и «держать» огромный стадион на самом деле могут немногие. Вопросу, не слишком ли это тяжело, Сергей Шнуров удивляется - те из артистов, кто жалуется, что им тяжело, давно не смотрели репортажей из жизни шахтеров!

Стоимость билетов от 800 до 30000 руб. 
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