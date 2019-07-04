Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы Госсовета по культуре
4 июля 2019 17:48
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На пятом заседании руководство министерства культуры РФ, главы субъектов страны и известные деятели отечественной культуры обсудили ряд вопросов, связанных с развитием системы дополнительного детского образования в сфере культуры. Члены рабочей группы подискутировали на тему перехода ДШИ с муниципального на региональный уровень, эффективности различных моделей финансирования образовательных программ и аккредитации педагогических кадров, а также поговорили про реализацию международных и всероссийских проектов для одаренных детей и строительство новых зданий под ДШИ.
Традиционно заседание рабочей группы началось с отчёта об исполнении протокольных поручений, данных на предыдущих встречах. Такую практику сделал обязательной председатель рабочей группы Госсовета Дмитрий Азаров. Он неоднократно подчеркивал, что это позволяет чётко отслеживать сроки и качество исполнения поставленных задач, проследить динамику работы совета.
Обсуждая развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусства, директор департамента образования министерства культуры РФ Наталия Шутенко отметила, что ведомство считает необходимым законодательно закрепить за ДШИ особый статус, который позволит укрепить финансовое положение учреждений.
Не менее важная задача на данный момент — укрепить кадровый состав школ искусств. Члены рабочей группы отметили, что в регионах наблюдается нехватка педагогов, особенно в малых городах и сельской местности. Для того, чтобы коренным образом исправить ситуацию, на заседании от министерства культуры прозвучало предложение распространить на педагогов ДШИ действие программы «Земский учитель», либо ввести аналогичную для этой категории преподавателей.
Руководитель рабочей группы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу. При этом он выразил мнение, что эффективнее было бы включить категорию педагогов сферы искусства и культуры в уже действующую программу, а не идти по пути создания новой.
Также Наталия Шутенко рассказала, что сейчас минкульт активно работает над сбором информации о потребности в кадрах по различным специальностям. Сейчас анализ проводится на основе банка вакансий, однако по ряду специальностей, таких, как художники и сценаристы, высок процент самозанятых. Руководитель департамента подчеркнула: для того, чтобы составить объективную картину потребностей в творческих кадрах, в работу должны включиться регионы.
Ключевой темой заседания стало соотношение предпрофессиональных и общеразвивающих учебных программ в ДШИ. Первые направлены на подготовку будущих профессиональных деятелей искусства и культуры, вторые ориентированы на расширение кругозора и общее творческое развитие детей. Некоторые участники совещания высказались в пользу увеличения доли предпрофессиональной подготовки до 70-80%, аргументируя это тем, что благодаря этому сложится более качественная система многоступенчатой подготовки специалистов. Однако большая часть участников высказалась за сохранение баланса между предпрофессиональным и общеразвивающим направлением. Руководитель рабочей группы Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно общеразвивающие программы позволяют вовлечь в дополнительное образование больше детей:
«Нам нужны инженеры программисты, врачи, рабочие, космонавты, которые бы знали, что такое культурное наследие человечества. А если готовить всех как работников сферы культуры, ребята будут ориентированы на это. Мы будем сужать круг, и в итоге у нас меньше людей будут получать образование в детских школах искусств»,— отметил глава региона.
Отдельно участники совещания обсудили процесс перехода ДШИ с муниципального на региональный уровень. Сегодня регионам предоставлен выбор, сколько и какие учреждения переводить. Своим опытом по этому направлению поделился министр культуры республики Коми Сергей Емельянов. Он рассказал, что в субъекте приняли решение перевести на региональный уровень 7 наиболее сильных школ, расположенных в разных частях республики. Они, в свою очередь, должны курировать и «подтягивать» остальные учреждения. Дмитрий Азаров нашел такой подход интересным и предложил подробно изучить данный подход.
«У нас огромная страна, разные практики. И вот этот подход, когда создаются фактически такие кустовые методические центры, мне кажется, очень разумен для нашей огромной страны, для субъектов, которые имеют большие площади с низкой плотностью населения», — сказал руководитель рабочей группы.
Говоря о миссии дополнительного образования, члены рабочей группы сошлись во мнении, что она во многом сводится к поддержке юных дарований и развитию их творческих способностей. В этом серьезную роль играют международные и всероссийские проекты для одаренных детей. Один из флагманов в этом направлении — Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста России Юрия Башмета.
Академия Башмета — это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, лекций от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместных выступлений известных артистов современности и участников Академии. Проект зародился и реализуется на Самарской земле еще с 2011 года:
«В этом году в проекте приняли участие представители 13-ти стран. Мы были рады принимать талантливых ребят, а они с удовольствием приезжали, чтобы прикоснуться к великому: я имею в виду Юрия Абрамовича Башмета и тех замечательных педагогов, которые приезжали и давали ребятам мастер-классы, реализовывали обучающие программы», — отметил Дмитрий Азаров.
Рассказывая о реализации подобных проектов, Юрий Башмет акцентировал внимание на роли преподавателя в работе по выявлению одаренных детей и развитию их талантов. В качестве примера он привел случай из личной практики: в Самарской области мэтр познакомился с 10-летним мальчиком, который играл на уровне студента Московской консерватории. В процессе общения выяснилось, что педагогом мальчика был выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, переехавший в наш регион. Юрий Башмет отметил, что если внедрить практику закрепления за регионами студентов ведущих творческих вузов после выпуска на несколько лет, это бы дало возможность повысить качество музыкального образования в региональных ДШИ и поспособствовало бы росту общего уровня культуры.
Члены рабочей группы и ее руководитель Дмитрий Азаров поддержали идею Юрия Башмета и договорились детально проработать этот вопрос.
«Юрий Абрамович очень хорошо проиллюстрировал, зачем это нужно. В Самарской области академия Башмета работает не в столице, даже не во втором по численности населения городе Самарской области — Тольятти, где 710 тысяч человек, а в городе Новокуйбышевске, где всего 100 тысяч человек. И сегодня благодаря этому мы имеем удивительный центр развития культуры на территории региона», - прокомментировал Дмитрий Азаров.
Глава региона также добавил, что открытие Школы, а затем и академии Юрия Башмета, во многом послужило толчком для развития и театрального искусства в Новокуйбышевске: сейчас театр-студя «Грань» известен на всю страну, является двукратным лауреатом премии «Золотая маска».
Члены рабочей группы также коснулись вопроса о создании специализированных помещений для ДШИ. Сейчас большая часть школ искусств расположена в приспособленных помещениях, введенных в эксплуатацию в еще ХХ веке. Помещения устроены таким образом, что не позволяют увеличить количество обучающихся. А строительство новых зданий под учреждения культуры – неподъемно для многих муниципальных бюджетов. В качестве решения данного вопроса было предложено включить строительство специализированных зданий для ДШИ в национальный проект «Культура».
«Проблема есть, и практически все регионы солидарны в этом вопросе. Но мы должны понимать, что национальные проекты имеют свои показатели, имеют подходы к формированию. Предлагаю вместе с Правительством такую возможность изучить», — заключил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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