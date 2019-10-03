Состоится VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

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7 октября в Самарской области стартует VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (6+), который проводится при поддержке Правительства Самарской области.Организацию и проведение осуществляет ГБУК «Агентство социокультурных технологий» совместно с органами местного самоуправления Самарской области.С 7 октября по 2 декабря участники фестиваля представят свои концертные программы в Самарской государственной филармонии, Самарском академическом театре оперы и балета, Дворце культуры г. Похвистнево, Драматическом театре имени А.Н. Толстого г. Сызрани, Дворце культуры «Россия» г. Отрадный.В проекте примут участие 37 муниципальных образований Самарской области, а это более 5000 человек.Тематика концертных программ посвящена Году театра в России, объявленного Президентом России В.В.Путиным.Оцениваться концертные программы будут по 2 номинациям: «Городские округа» и «Муниципальные районы».За лучшую концертную программу независимо от номинации будет присуждено Гран-При фестиваля.Обладатели Гран-При и призовых мест за концертные программы получат дипломы, плакетки и денежные поощрения.По решению жюри лучших исполнителей концертных номеров отметят дипломами лауреатов.С целью поощрения творческих инициатив участников концертных программ, на основании решения жюри, независимо от номинаций фестиваля, специальными дипломами и ценными призами будут награждены две концертные программы, самый активный юный участник, самый активный возрастной участник.К награждению дипломами, плакетками будут представлены:- глава муниципального образования: за вклад в развитие самодеятельного народного творчества на территории Самарской области;- руководитель коллектива: за верное служение и преданность традициям народного творчества.Открытие фестиваля состоится 7 октября в 12:00 в Самарском академическом театре оперы и балета.Свои концертные программы представят муниципальные районы Волжский и Приволжский, сообщает пресс-служба облправительства.(6+)