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XXIX Фестиваль хоровой музыки Рождественские вечера в Консерватории пройдет в Самаре
XXIX Фестиваль хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории» пройдет в Самаре
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XXIX Фестиваль хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории» пройдет в Самаре

23 декабря 2019 13:52
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XXIX Фестиваль хоровой музыки Рождественские вечера в Консерватории пройдет в Самаре
Фестиваль объединяет лучшие исполнительские силы.

С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры (ул. Фрунзе, д.167) состоятся ставшие традиционными в Самаре концерты XXIX Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории».
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и объединяет лучшие исполнительские силы. Художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Наталья Герасимова.

Программа:
- 25 декабря 2019 г., 18.30: Академический хор «VIVAT» Самарского университета. Руководители: Николай Герасимов, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова. Концертмейстер – Марина Гриценко.

- 27 декабря 2019 г., 18.30: Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». Художественный руководитель – заслуженный артист Самарской области Евгений Бухалов.

- 12 января 2020 г., 16.00: Муниципальная хоровая капелла «Аура» имени А.И. Пахомова г. Новокуйбышевск. Руководитель – Татьяна Хачуян. Концертмейстер – Вячеслав Шевердин.

- 13 января 2020 г., 18.30: Народный коллектив Камерный женский хор «Людмила» г. Самара. Руководитель - Екатерина Фокина. Концертмейстер - Марина Абросимова.

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Комментарии


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