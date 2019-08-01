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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии

1 августа 2019 13:49
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В Самаре пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020 Самарской филармонии
На ярмарке гости филармонии смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами.

25-26 августа с 10:00 до 19:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет финальная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2019-2020.
В эти дни филармония приглашает постоянных и новых слушателей - все смогут приобрести для себя абонементы на любой вкус, по всем жанрам и направлениям деятельности Самарской филармонии. Приобретение абонемента значительно снижает стоимость одного посещения.

Самарская государственная филармония предоставляет возможность своим слушателям купить абонементы и в театральных кассах крупных торговых центров, и в Интернете на сайте филармонии в режиме on-line.
На ярмарке абонементов гости филармонии смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами о тематике каждого концерта абонементного цикла, чтобы на месте определиться в выборе.

На протяжении двух дней артисты филармонии будут дарить своим слушателям концерты, которые порадуют как взрослых, так и маленьких слушателей.

25 августа - «Концертный вернисаж»:
16:00 – Детский музыкальный спектакль «Волшебное кольцо» по сказке Б.Шергина. Поучительную музыкальную сказку для маленьких слушателей расскажут и споют артисты ОЛИМПа Самарской государственной филармонии: заслуженный артист России Александр Внуков (художественное слово), лауреат международного конкурса Регина Андрианова (сопрано), лауреат международного фестиваля Татьяна Розова (сопрано), Евгений Саврасов (тенор), Сергей Коргулев (тенор), лауреат международного конкурса Николай Фефилов (фортепиано).
17:00 – «Джаз для всей семьи». Играет известный джазовый пианист Григорий Файн.
18:30 – «Маэстро приглашает!». Великолепие и богатство красок Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера – маэстро Михаила Щербакова
26 августа в 18:30 – «Букет мелодий и вдохновения!».

Для слушателей филармонии будут играть лауреаты международных конкурсов – пианисты Павел Назаров и Роман Ерицев, а любителям народной музыки и романса адресовано выступление ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаFolk Band» и солистов-вокалистов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов – артистов ОЛИМПа Самарской филармонии.
Концерты ведут лекторы-музыковеды Людмила Коваленко и Ирина Цыганова.

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