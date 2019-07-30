В Самаре покажут премьеру оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

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Новый театральный сезон в театре оперы и балета в Самаре откроется 13 сентября премьерой оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»Изначально идея оперы о трех апельсинах родилась у легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда, который издавал в Петрограде журнал о театре, так и называвшийся – «Любовь к трем апельсинам». В самом первом выпуске журнала была опубликована одноименная пьеса, написанная в соавторстве с режиссером Владимиром Соловьёвым и поэтом Константином Вогаком и основанная на комической сказке итальянского драматурга Карло Гоцци. Мейерхольд специально дал Прокофьеву прочитать пьесу с расчетом, что тот напишет оперу.Композитор действительно написал музыку и сочинил собственное либретто на основе пьесы, но произошло это уже в Америке, по заказу оперного театра Чикаго. Опера была готова в октябре 1919 года, а премьера состоялась в декабре 1921 на сцене Чикагской городской оперы и получила большой успех. За пультом стоял сам композитор. В Америке «Любовь к трем апельсинам» исполняли по-французски.В 1926 году состоялась первая постановка на русском языке, в Ленинградском театре оперы и балета. Спектакль ставили ученик Мейерхольда Сергей Радлов и Николай Фореггер, который впоследствии станет главным режиссером и художественным руководителем Куйбышевского оперного театра.Однако, в Куйбышеве-Самаре оперу никогда не ставили. Нынешняя постановка – первая в истории театра.