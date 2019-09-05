В Самаре отпразднуют День города

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День города в Самаре – это всегда яркий и масштабный праздник, максимально насыщенный различными событиями: выступлениями звезд, разнообразными фестивалями, приездом гостей. Традиционно главный общегородской праздник самарцы будут отмечать во вторые выходные сентября. Насыщенная программа растянется на целых три дня - 6,7 и 8 сентября.Стоит отметить, что в честь 433-летия города во всех школах Самары в течение следующей недели будет организован единый классный час.Планируйте выходные заранее!В 18.00 череду музыкальных концертов откроет фестиваль «Самара open jazz» на территории амфитеатра у склона на площади Славы.В концертной программе примут участие государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (г. Москва), музыканты джазовой студии «Движение», джаз-квартет Григория Файна, а также джазовый оркестр Республики Татарстан и одна из лучших джазовых певиц России певица Мариам Мерабова, группа LRK – трио (г.Москва).С 13:00 до 17:00 на пешеходной улице Куйбышева пройдёт Фестиваль студентов Самарской области «Мы – будущее России».Фестиваль проводится по инициативе студенческой молодежи, поддержанной Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.Фестиваль даст возможность студентам со всей области представить свои новые достижения и уникальные разработки (в науке, творчестве, спорте). Кроме того, абитуриенты смогут познакомиться с деятельностью образовательных учреждений региона и выбрать вектор своего будущего развития.Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в квесте «Посвящение в студенты» и розыгрыше ценных призов. После подведения итогов фестиваля одновременно на трех сценах пройдут выступления музыкальных коллективов формата «уличный бэнд».В 17.00 в сквере на площади им. В.В.Куйбышева (пересечение улиц Красноармейской и Галактионовской) пройдет торжественное открытие памятника великому композитору Дмитрию Шостаковичу. Памятник работы народного художника СССР Зураба Церетели будет установлен по инициативе Российского военно-исторического общества.Напомним, что 5 марта 1942 года именно в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, который также был эвакуирован в Куйбышев и приехал сюда вместе с артистами Большого театра.Вечером на площади Куйбышева будет звучать классическая музыка под открытым небом, такая традиция проведения музыкальных сlassic open air на набережной у Ладьи появилась в Самаре ещё в 2012 году. В 18.00 на площади Куйбышева начнется грандиозный фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, также хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Эмоциональной кульминацией концерта станет исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.В 12.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.Также в полдень в Струковском саду начнется молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару», который проводится совместно с Самарским движением КВН.В парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. С 13.00 до 16-00 пройдет «Турнир по скейтбордингу». В программу включены соревнования по различным дисциплинам для трёх возрастных групп. Дисциплины включают в себя состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игру «Game of SKATE». Звуковое сопровождение турнира будет представлено профессиональными диджеями. Участие принимают спортсмены всех возрастных категорий.С 12-00 до 17-00 будет работать площадка «Нормы ГТО» - проведение спортивного соревнования, тестирование на сдачу норм ГТО. На площадке установлен необходимый спортивный инвентарь, опытные инструкторы тестируют молодых людей по нормам ГТО.В Летнем театре с 13.00 начнется выступление детских творческих коллективов, с 15.00 - выступление студенческих творческих коллективов, участников и лауреатов фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна».С 16.00 до 18.00 пройдет КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам свои лучшие номера, и поиграют в «разминку» с жителями города.Ведущие Леонид Копичай и Илья Алексеев - абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН «СОК».С 11.00 до 18.00 на набережной реки Волги будут организованы концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города Самары, с участием организаций-партнеров. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ готовят различные активности для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной будет организована спартакиада детских дворовых команд.Кульминацией празднования дня города в Самаре станет выступление «звездного десанта» на площади Куйбышева.С 19.00 на площади Куйбышева в содружестве с радиохолдингом «Газпроммедиа Радио» состоится праздничный концерт «С днем города, Самара!/«Пять звезд Авторадио» с участием артистов самарской и российской эстрады – группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер выступление Димы Билана и фейерверк.Стоит отметить, что праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдёт на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках. Также в рамках празднования Дня города во всех районах Самары пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба облправительства.