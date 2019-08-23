Самарская областная библиотека приглашает на инструментальный концерт «Танго и джаз»

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27 августа в 19:00, в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится инструментальный концерт «Танго и джаз». Это будет красивое прощание с летом, но не печальное, а легкое и танцевальное. Концерт состоится в рамках цикла «Музыка в библиотеке».У гостей вечера есть возможность послушать флейту, которая давно вдохновляет композиторов. Но именно в XX веке, благодаря легкости, красоте тембра и виртуозным возможностям этот музыкальный инструмент получил наибольшую популярность. Флейту и сегодня активно применяют джазовые исполнители, композиторы и аранжировщики.На вечере выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов:Ангелина Кокорева (флейта), артистка Ростовского Академического Симфонического Оркестра, участница ансамбля современной музыки InEnsemble (г. Ростов-на-Дону).Ирина Федорова (фортепиано), член Всероссийского Педагогического общества К. Орфа и общественной организации «Российская гильдия пианистов-концертмейстеров».В программе концерта «Танго и джаз»:«История танго» Астора ПьяццоллыДжазовая Сюита №2 Юрия Чугунова«Летняя музыка» Ричарда Родни Беннетта«Соната Латино» Майка Моуэра.Вход свободный!6+