Самых творческих первокурсников наградят на гала-концерте «Самарского студенческого дебюта»

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Гала-концерт фестиваля «Самарский студенческий дебют» пройдет 28 ноября в 18:00 в «МТЛ Арене» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253А). Зрители увидят лучшие номера с прошедших концертных программ, а самые талантливые студенты получат заслуженные награды на большой сцене.«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, направленный на развитие творчества студентов-первокурсников. Молодые артисты 10 крупнейших вузов не только Самары, но и области на протяжении месяца представляли на оценку профессиональному жюри свои таланты. Участниками Фестиваля стали около 1000 студентов, которые подготовили более 130 номеров по 6 конкурсным направлениям.Праздничное мероприятие начнется в 17:00 – в холле «МТЛ Арены» начнут работу интерактивные площадки. В 18:00 зрителей ждет гала-концерт, посвященный извечным студенческим темам: артисты с юмором подойдут к вызовам, с которыми сталкиваются новоиспеченные студенты.В завершении концерта состоится торжественное награждение студентов-первокурсников. Заслуженные награды студенты получат из рук известных творческих личностей Самары. Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в образовательных организациях. Мероприятие проводится в рамках празднования Международного дня студента.Фестиваль направлен на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи.