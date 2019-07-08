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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре прошел ХV областной башкирский национальный праздник « Йыйын -2019»

8 июля 2019 12:42
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В Самаре прошел ХV областной башкирский национальный праздник « Йыйын -2019»
В этом году он был посвящён 100-летию образования республики Башкортостан.

В Струковский парке, где проходили торжества, с самого раннего утра были выставлены юрты и играла национальная музыка. А самарцы знакомились с историей и бытом башкирского народа, пишет "Волжская коммуна".

Организаторами мероприятия, при поддержке министерств культуры Самарской области и Республики Башкортостан, администрации Самары, выступили областная общественная организация поддержки национальной культуры «Курултай (конгресс) башкир, общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» города Самары и «Дом дружбы народов».

"Йыйын переводится как сбор или собрание. Люди обсуждали на них различные вопросы, рассказывали о своих невзгодах и радостях, а также строили планы на будущее. Молодежь знакомилась между собой и в дальнейшем создавались семьи. Сохранялись язык и традиции", - рассказала председатель правления общественной организации "Курултай башкир" Самары Камила Сизякова.

Председатель Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры "Курултай (конгресс) башкир" Сафиулла Вилданов отметил, что уроженцы нашего
региона внесли большой вклад в развитие Башкортостана.

"Одним из первых руководителей республики был уроженец Самарской губернии Харис Юмагулов. В наркомате просвещения работал Губай Давлетшин. А Фатима Мустафина долгие годы возглавляла это ведомоство. Башкирская писательница Хадия Давлетшина тоже наша землячка, как и поэт Рашит Нигмати", - пояснил он

С праздником собравшихся в Струковском саду поздравил заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Кочергин. Он зачитал приветствие главы региона Дмитрия Азарова. "Самарская земля стала малой родиной для многих известных деятелей башкирской литературы, науки и образования. Рад отметить, что многие из них сыграли замечательную роль в становлении и развитие республики. Сегодня их потомки самарские башкиры вносят весомый вклад в дело сохранения и развития культурно-исторического наследия своих предков", говорится в нем.

Отпраздновать «Йыйын» прибыли и гости из Башкортостана. "Радует, что на самарской земле не забывают о наших национальных традициях, здесь успешно действуют башкирские общественные организации. Их представили участвовали в недавнем курултае и вносили там свои предложения. - рассказал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия республики Ильгам Фаткуллин.- Мы поддерживаем культурные связи с Самарской областью. Творческие коллективы из разных уголков республики, как профессиональные, так и самодеятельные приезжают к вам на гастроли. А ваши артисты бывают у нас".

В течение дня прошли спортивные состязания, башкирские народные игры, выставка блюд национальной кухни. Многим самарцам запомнились бег с яйцом на ложках, мастер-класс по изготовлению лоскутного одеяла из овечьей шерсти, а также кройка национального костюма.

Гости из города Октябрьский развернули большую юрту, где можно было увидеть экспонаты краеведческого музее. Они рассказали самарцам об обычаях и обрядах башкир.

"Мы тоже поставили свою юрту, приготовили баурсак и другие вкусные блюда. Но кроме пищи телесной есть и духовная пища, поэтому мы организовали выставку литературы на башкирском языке.-рассказала библиотекарь из села Таш-Кустьяново Большеглушицкого района. Минниса Хазырова - У нас в селе сохраняются все традиции нашего народа. Люди знают родной язык и с детства стараются узнать обычаи. Мы поддерживаем связи с Башкортостан. Недавно наши девочки побывали там на празднике, а представители республике привозят нам в село книги и журналы"

Сменяя друг друга, на сцену выходили артисты, приехавшие из разных уголков Поволжья. Звучали народные башкирские песни и стихи, исполнялись национальные танцы.

"Я родилась в Башкортостане, но уже пять лет живу в Самарской области. И на и малой родине и здесь на волжской земле я стараюсь участвовать в наших национальных торжествах.-пояснила бухгалтер Зульфия Уразаева.- И сегодня «Йыйын» остается любимым праздником не только для башкир, но и других народов, проживающих в России, которые бережно относятся к историческим корням".


Фото: pixabay.com

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