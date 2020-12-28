В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Волжского района. Обвиняемый, работая в должности бухгалтера организации, решил с использованием своего служебного положения присвоить денежные средства фирмы. Для этого он разработал план действий.

Имея в наличии ключевой носитель для проведения банковских операций по расчетным счетам, с 2017 года по сентябрь 2018 года бухгалтер перевел деньги организации на чужой счет под видом оплаты ремонтных и строительных услуг, а именно возведение складского помещения. Установлено, что первый перевод составил 1300 рублей. Через несколько месяцев сумма денежных средств, переведенных якобы за оплату услуг по ремонту, составила 28450 рублей. Впоследствии бухгалтер осуществил более 14 подобных «платежей» в размере от 7 до 78 тысяч рублей. Данный факт стал известен руководству организации в ходе ревизии после того, как 32-летний работник написал заявление об увольнении. В ходе следствия также собраны сведения о том, что бывший бухгалтер умышленно совершал финансовые операции по оплате личных кредитных обязательств, легализовав тем самым добытые преступным путем денежные средства в сумме более 200 000 рублей.

В ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал и в полном объеме возместил причиненный потерпевшей стороне ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает облМВД.