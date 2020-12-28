Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду
Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации

28 декабря 2020 09:53
129
В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Волжского района. Обвиняемый, работая в должности бухгалтера организации, решил с использованием своего служебного положения присвоить денежные средства фирмы. Для этого он разработал план действий.

Имея в наличии ключевой носитель для проведения банковских операций по расчетным счетам, с 2017 года по сентябрь 2018 года бухгалтер перевел деньги организации на чужой счет под видом оплаты ремонтных и строительных услуг, а именно возведение складского помещения. Установлено, что первый перевод составил 1300 рублей. Через несколько месяцев сумма денежных средств, переведенных якобы за оплату услуг по ремонту, составила 28450 рублей. Впоследствии бухгалтер осуществил более 14 подобных «платежей» в размере от 7 до 78 тысяч рублей. Данный факт стал известен руководству организации в ходе ревизии после того, как 32-летний работник написал заявление об увольнении. В ходе следствия также собраны сведения о том, что бывший бухгалтер умышленно совершал финансовые операции по оплате личных кредитных обязательств, легализовав тем самым добытые преступным путем денежные средства в сумме более 200 000 рублей.

В ходе предварительного следствия свою вину мужчина признал и в полном объеме возместил причиненный потерпевшей стороне ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
26 декабря 2020  18:18
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке.
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Закон
1101
25 декабря 2020  21:36
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Закон
2411
25 декабря 2020  20:20
Следователи проводят проверку.
В Самаре мужчина полтора года жил в квартире с трупом матери
Следователи проводят проверку. Закон
1144
25 декабря 2020  14:23
Арестованный является студентом местного колледжа.
Суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт
Арестованный является студентом местного колледжа. Закон
1397
24 декабря 2020  23:10
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну.
Жительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну. Закон
2049
24 декабря 2020  20:10
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно.
Из здания МИД России украли $1 млн
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно. Закон
1851
24 декабря 2020  19:46
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Закон
1182
Весь список
Происшествия
28 декабря 2020  12:45
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Происшествия
21
28 декабря 2020  11:00
Грузовик насмерть задавил женщину в Сызранском районе
Грузовик насмерть задавил женщину в Сызранском районе
Чтобы достать её тело из-под грузовика потребовалось вызывать специалистов. Происшествия
108
28 декабря 2020  10:54
Самарец пошел под суд за то, что незаконно откопал винтовку 19 века
Самарец пошел под суд за то, что незаконно откопал винтовку 19 века
Был поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального значения Происшествия
113
Весь список
Криминал
28 декабря 2020  09:53
В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации
В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации
С 2017 года по сентябрь 2018 года бухгалтер перевел деньги организации на чужой счет под видом оплаты ремонтных и строительных услуг, Криминал
128
27 декабря 2020  10:51
Полицейские Сызрани поймали мужчину с героином в электричке по дороге домой
Полицейские Сызрани поймали мужчину с героином в электричке по дороге домой
Подозреваемый – ранее не судимый житель села Обшаровка. Криминал
553
25 декабря 2020  11:29
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
Благодаря комплексу проведенных мероприятий, подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Криминал
951
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
4721
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
7752
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
7497
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
7880
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
7663
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
7808
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
9276
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
10137
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
10258
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
10246
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
11676
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
14605
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
28 декабря 2020  11:41 
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 28 декабря выявлено 310 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
128
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
28 декабря 2020  09:44 
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
Всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Строительство
231
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
27 декабря 2020  13:00 
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
Быть спасателем – особое призвание, отметил Губернатор. Социум
1705
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
27 декабря 2020  12:10 
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 27 декабря выявлено 311 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1608
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
3133
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
3256
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
3153
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
4404
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
5375
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
6437
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
6213
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
2340
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
3133
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
3326
Весь список