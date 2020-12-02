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Житель Шенталинского района хранил наркотики в коробках зубного порошка

2 декабря 2020 14:01
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Житель Шенталинского района хранил наркотики в коробках зубного порошка

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Шенталинскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель может хранить у себя во дворе наркотические средства.

Во время осмотра во дворе 50-ти летнего мужчины в кладовом помещении в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли пакеты и коробки с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования выяснилось, что вещество является наркосодержащим растением конопля, весом 342 грамма, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой и вымогательство, пояснил, что собирал дикорастущую коноплю в овраге и хранил ее на территории своего хозяйства для личного потребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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