Вернувшись из командировки тольяттинец понял, что лишился автомобиля

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В полицию Тольятти обратился местный житель, который сообщил сотрудникам полиции о том, что в Комсомольском районе у него похитили автомобиль иностранного производства.

Полицейские выяснили, что пострадавший оставил свою машину на автомобильной стоянке, а сам уехал на длительное время в командировку. Когда мужчина вернулся, то узнал, что автостоянку ликвидировали, и своего транспортного средства он не обнаружил. Сумма причинённого ущерба, по словам заявителя, составила 50 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел с целью розыска автотранспортного средства проверили пункты приема металлолома и вскоре в одном из них нашли автомобиль, подходивший под описание разыскиваемого. Полицейские установили личность и местонахождение мужчины, который сдал машину на металлолом. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемого злоумышленника около одного из домов в Комсомольском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что вырученные денежные средства от машины он потратил на личные нужды. Похищенное транспортное изъято с одной из стоянок пункта приема металлолома. В ближайшее время автомобиль будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.