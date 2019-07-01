В Самарской области под суд пойдут работники банка, обвиняемые в хищении денег вкладчиков
1 июля 2019 21:38
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Установлено, что директор и сотрудники кредитной организации совершили хищения денег, принадлежащих более 2,8 тысячи вкладчикам. Используя фиктивные финансовые документы и две автоматизированные банковские системы, злоумышленники в течение нескольких месяцев похитили из кассы более 1,7 миллиарда рублей наличными и распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время органом предварительного расследования предъявлено обвинение четырнадцати гражданам. Четверо из них объявлены в розыск.
По ходатайству следователя судом в отношении шестерых участников группы, в том числе заочно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверым – в виде залога. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе следственных действий обвиняемые показали место и сообщили обстоятельства уничтожения системных блоков, на которых была установлена программа, предназначенная для хищения денег. В дальнейшем компьютерная техника была изъята с помощью водолазов со дна одного из водоемов, расположенных в городе Самаре.
Допрошено более 3 тысяч свидетелей, проведено 34 обыска и 576 судебных экспертиз, из них: 558 почерковедческих и 14 компьютерно-технических. Уголовное дело насчитывает порядка 470 томов.
В целях обеспечения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 363 миллионов рублей.
Сотрудниками органов внутренних дел совместно со страховой организацией разработан алгоритм получения вкладчиками банка необходимых документов для возврата денежных средств. В настоящее время выплаты получили 2 872 клиента кредитной организации на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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