В Самаре пресечена деятельность подпольного игорного клуба

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В Самаре пресекли незаконную организацию и проведение азартных игр.Игорный клуб находился в помещении по улице Аэродромной, 10Б областной столицы. В заведении под видом пункта по приему и выдаче пожертвований посетители играли в азартные игры.В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли 2 напольных терминала, 14 мониторов с приставными консолями и компьютер с компьютерной клавиатурой. Полицейскими установлен арендатор помещения – индивидуальный предприниматель 1985 года рождения и администратор игорного заведения - женщина 1986 года рождения, которая занималась проведением азартных игр. Жительница Самары была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По результатам исследования, изъятое относится к игорному оборудованию.СУ СК РФ по Самарской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.