В Новокуйбышевске по горячим следам задержали грабителей

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В вечернее время суток к сотрудникам патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску, находящимся на маршруте патрулирования, обратился житель Новокуйбышевска 2000 года рождения. Он рассказал полицейским, что около одного из домов города, расположенных по проспекту Победы, к нему подошли неизвестные и схватив его, забрали из кармана мобильный телефон. После этого молодые люди скрылись в неизвестном направлении.Полицейские подробно опросили потерпевшего, установили приметы подозреваемых и начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию. В близлежащем дворе на соседней улице сотрудники патрульно-постовой службы задержали двоих предполагаемых злоумышленников, при них находилось похищенное имущество.Подозреваемыми в грабеже оказались местные жители 27 и 24 лет, старший нигде не работает, ранее судим за хранение наркотиков, младший ранее не попадался в поле зрения правоохранителей. Задержанные признались в содеянном.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. Расследование продолжается.