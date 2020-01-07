В Самарской области задержан подозреваемый в хищениях имущества нефтегазовой компании
7 января 2020 10:09
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В ночное время за нарушение ПДД был остановлен легковой автомобиль. Проводя с водителем профилактическую беседу, сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничает и путается в ответах. Инспекторы приняли решение досмотреть транспортное средство. В салоне они обнаружили силовой кабель, берцы, несколько пар кусачек и ножниц по металлу, происхождение которых гражданин пояснить не смог. Для выяснения всех обстоятельств житель Нефтегорска 1994 года рождения был доставлен в дежурную часть межмуниципального отдела полиции.
В ходе опроса мужчина пояснил, что кабель забрал у родителей в гараже. При проверке эта информация не подтвердилась. Полицейские выяснили, что накануне с двух скважин на одном из нефтяных месторождений в Большеглушицком районе совершена кража силового кабеля.
Эксперты-криминалисты исследовали изъятые у гражданина предметы: кусачки, ножницы по металлу, обувь и сам силовой кабель, а также изучили рисунок шины автомобиля. Проведенным исследованием установлено, что следы протектора транспортного средства и подошва обуви задержанного совпадают с изъятыми ранее с мест хищения кабеля от нефтяных скважин, расположенных на территории Алексеевского и Нефтегорского районов. Идентичными оказались и следы среза, оставленные кусачками и ножницами при разрезании кабеля.
Из материалов уголовного дела следует: мужчина, являясь сотрудником охранного предприятия, знал расположения нефтяных скважин и время их проверки. Действовал по одной схеме: в ночное время, произведя незаконное отключение электропитания скважин, похищал кабель, из которого путем сжигания оплетки извлекал медь и сдавал ее в скупку цветных металлов. Денежные средства тратил на собственные нужды.
Сотрудники полиции предполагают, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 года подозреваемый тайно похищал имущество нефтегазовой компании. В ходе дознания по возбужденному уголовному делу собраны доказательства по 14 эпизодам противоправной деятельности фигуранта, сообщает облМВД.
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