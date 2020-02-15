В Самаре угонщик пытался спрятаться от сотрудников Росгвардии на крыше гаража

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Глубокой ночью находившийся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение об угоне. Преступление было совершено на улице Кричевского – злоумышленник скрылся на вазовской «двенадцатой», принадлежащей жителю областного центра 1999 года рождения. Начав отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия, на улице Луцкой стражи правопорядка обнаружили автомобиль, схожий по описанию с полученной ранее ориентировкой. При этом в салоне машины никого не было.Приблизившись к транспортному средству, патрульные увидели на снегу следы, ведущие в расположенный поблизости гаражный массив. Пройдя по следам, сотрудники Росгвардии обнаружили лестницу, ведущую на крышу одного из гаражей. При этом на ней также отпечатались свежие следы, аналогичные найденным ранее у автомобиля. Двигаясь дальше, стражи правопорядка увидели мужчину, который попытался скрыться, заметив росгвардейцев. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника.Сотрудники Росгвардии передали местного жителя 1993 года рождения коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.