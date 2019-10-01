В Самаре будут судить создателей нарколаборатории
1 октября 2019 09:26
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Органами предварительного следствия установлено, что в июле 2018 года Р. и Б. в квартире жилого дома, расположенного на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе г. Самары организовали лабораторию по производству психотропного вещества амфетамин.
Для достижения своих преступных целей группа посредством сети «Интернет» приобрела необходимые компоненты – прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (массой около 2 кг), специальные химические вещества и специальное химическое оборудование, предназначенные для систематического незаконного производства психотропных веществ.
В период с 14.07.2018 до 25.07.2018 Р. и Б., находясь в оборудованной в квартире жилого дома лаборатории, путем проведения химических реакций и иных действий (смешивание, нагревание, выпаривание и т.д.), незаконно произвели вещество, содержащее в своем составе психотропное вещество – амфетамин, массой не менее 45 грамм, что является крупным размером.
Подозреваемые были задержаны, произведенный преступной группой амфетамин, а также прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, специальное химическое оборудование и иные предметы, используемые для производства психотропных веществ, изъяты из незаконного оборота.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары.
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