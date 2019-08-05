В Жигулевске с дачного участка женщина украла бак для воды

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В Жигулевске с дачного участка, расположенного в микрорайоне В-3, была похищена металлическая емкость для воды. Ущерб составил 30 000 рублей.На выезде из садового товарищества полицейские остановили автомобиль-манипулятор, перевозящей емкость, подходящую под описание разыскиваемого имущества. Сотрудники полиции установили, что к хищению имущества может быть причастна ранее не судимая местная жительница 1989 года рождения. Из собранных материалов следует, что женщина наняла автомобиль-манипулятор. Водителю она сказала, что емкость принадлежит ее родственнице и хочет сдать ее в пункт приема металлолома. За погрузкой и вывозом имущества наблюдал сосед, он и вызвал правоохранителей.Вскоре сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В ходе опроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном.Теперь ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет.В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено законной владелице, собщает облМВД.