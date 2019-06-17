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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти задержали серийных грабителей

17 июня 2019 09:51
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В Тольятти задержали серийных грабителей
Сумма ущерба составила свыше 100 000 рублей.

С конца марта по апрель 2019 года в дежурные части отделов полиции Тольятти поступило несколько сообщений о совершенных преступлениях при схожих обстоятельствах. Потерпевшие сообщали, что двое молодых людей подбегали со спины и путем рывка отнимали сумки и вырывали телефоны из рук.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти и отдела полиции № 22 обратили внимание, что обратившиеся за медицинской помощью в одно из лечебных учреждений города молодые люди 1993 и 1998 годов рождения схожи по приметам с разыскиваемыми.

Задержанные сотрудниками уголовного розыска ранее судимые за грабеж, мужчины признали свою вину в совершении ряда правонарушений. В настоящее время сотрудники полиции установили их причастность к четырем противоправным эпизодам, произошедшим в течение недели. Сумма ущерба составила свыше 100 000 рублей.

Из показаний задержанных следует: когда у них заканчивались средства для покупки алкоголя, они шли во дворы, где нет освещения. Отняв у случайного прохожего имущество, злоумышленники сдавали украденные вещи в ломбарды, расположенные в разных районах города. Вырученные деньги тратили на алкоголь. В один из дней, молодые люди напали на компанию из 5 человек. Завязалась потасовка, в ходе которой, злоумышленники довели свой противоправный умысел до конца и похитили имущество. Получив телесные повреждения, обратились за медицинской помощью.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
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