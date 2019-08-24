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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали похитителя дорогого велосипеда

24 августа 2019 10:43
198
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали похитителя дорогого ведосипеда
Заметив патрульных, мужчина выбросил транспортное средство в кусты.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти, проезжая по улице Дзержинского обратил внимание на гражданина, который передвигался по улице с дорогим велосипедом. Заметив, что на него смотрят патрульные, мужчина внезапно отбросил транспортное средство в кусты, и попытался скрыться.

Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поступка и остановили тольяттинца. На вопрос сотрудников Росгвардии, кому принадлежит велосипед и почему гражданин попытался скрыться, мужчина признался, что данный велосипед чужой, а взял он его в подъезде дома, расположенного на бульваре Луначарского.
Стражи правопорядка передали местного жителя 1980 года рождения коллегам из полиции. По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

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