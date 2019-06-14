В Тольятти девушка украла телефон у таксиста

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В полицию Тольятти поступил звонок от местного жителя 1986 года рождения. Звонивший рассказал, что вечером подвез двух молодых людей и девушку из Автозаводского района города в Центральный. Двое молодых людей вышли у магазина, а оставшаяся в машине девушка отказалась платить, сказав, что денег у нее нет. Таксист догнал парней и потребовал заплатить за проезд. Вернувшись к своему автомобилю, он обнаружил, что пассажирская дверь открыта, а девушка, забрав телефон водителя с удерживающего устройства на передней панели автомобиля, скрылась в неизвестном направлении.Сотрудники полиции установили предполагаемую злоумышленницу и задержали ее. Задержанная - безработная, ранее несудимая местная жительница 2000 года рождения полностью признала свою вину и пояснила, что, похищенный телефон сдала в ломбард.О грабеже возбуждено уголовное дело. Девушке может грозить до четырех лет лишения свободы, сообщает облМВД.