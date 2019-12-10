В Татарстане задержаны трое разбойников из Самарской области
10 декабря 2019 10:46
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Утром 6 октября в Клявлинскую полицию поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том, что на ее соседей – мужчину 1952 года рождения и его жену 1954 года рождения совершено разбойное нападение.
Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. На месте происшествия потерпевшие пояснили сотрудникам полиции, что трое мужчин, взломав запорное устройство на входной двери, проникли в их дом, нанесли им телесные повреждения, требуя отдать банковские карточки и сообщить пин-коды. Пожилые люди требования не выполнили, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
Правоохранители предположили, что к происшествию могут быть причастны жители республики Татарстан г. Бугульма, ранее судимые за совершение имущественных преступлений.
В ходе служебной командировки на территории республики Татарстан в городе Бугульма сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Клявлинский» задержали предполагаемых злоумышленники – двоих безработных мужчин, 1990 и 1991 годов рождения, которые были доставлены в Клявлино для проведения следственных действий. Личность и вероятное местонахождение третьего подозреваемого установлены, предпринимаются меры к его задержанию, сообщает облМВД.
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