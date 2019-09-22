В Ставропольском районе у мужчины нашли почти 870 г конопли

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Во время патрулирования территории в селе Рассвет сотрудники патрульно-постовой службы заметили дым в одном из недостроенных домом.При проверке территории полицейские обнаружили там мужчину, который приготавливал на открытом огне вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. Сотрудники полиции сообщили об этом в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району, и передали мужчину прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Проведенное исследование показало, что вещество является наркотическим средством каннабис (конопля) весом 867,9 грамм.Личность задержанного была установлена, им оказался ранее судимый 24-летний житель сельского поселения Васильевка. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что коноплю собрал для личного пользования.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает облМВД.