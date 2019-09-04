В Самарской области задержали группу наркоторговцев

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В сентябре 2018 года Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий наркотических средств с целью их последующего сбыта.В дальнейшем указанные сведения подтвердились. 11 сентября 2018 года сотрудниками Управления задержаны активные участники указанной преступной группы - жители г.Чапаевска Сидненко Р.В., 1991 г.р. и Сумароков В.Н., 1980 г.р., осуществлявшие незаконное хранение наркотических средств на территории частного домовладения. В ходе проведенного обследования из тайника изъят принадлежащий указанной преступной группе героин массой свыше 340 грамм. 13 сентября 2018 года следственным отделом Управления в отношении Сидненко Р.В. и Сумарокова В.Н. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК России.15 июля 2019 года решением Чапаевского городского суда Сумароков В.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.8 августа 2019 года решением Чапаевского городского суда Сидненко Р.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ и приговорена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговоры вступили в законную силу.Фото: pixabay.com